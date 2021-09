Atalanta, Colantuono: “Nerazzurri possono competere per vincere scudetto e Champions”

L'ex tecnico nerazzurro vede bene la squadra di Gasperini

“I risultati di Milan, Inter, Napoli, erano prevedibili. Fa scalpore solo la Juventus ad un punto, nessuno se l’aspettava ma grosse sorprese non ne vedo - queste le parole di Stefano Colantuono, ex allenatore di Atalanta e Udinese, ai microfoni di “1 Football Club”, su 1 Station Radio -. I nerazzurri di Gasperini rientrano nel gruppo delle 7 sorelle per la lotta alla Champions e anche per lo Scudetto. I bergamaschi hanno avuto una battuta d’arresto con la Fiorentina ma hanno comunque giocato bene, aspetterei una decina di partite, e soprattutto qualche scontro diretto, per vedere il trend delle squadre. Udinese? Ha avuto un ottimo impatto sul campionato, sono contento per Gotti. Non è più una sorpresa, ma una squadra consolidata. Mourinho? La vittoria di domenica contro il Sassuolo è completamente sua, l’anno scorso non l’avrebbero vinta una partita del genere. Il suo più grande merito è quello di essere riuscito a compattare l’ambiente. Chi farà il miglior percorso in Europa? Mi auguro tutte, per dare continuità all’Europeo vinto dall’Italia. Abbiamo i mezzi per poter essere una sorpresa in Champions, e in Europa League le italiane possono arrivare anche in finale”.