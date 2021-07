Atalanta, Colantuono sui tifosi: “Sbagliato quello striscione contro Percassi”

L'ex allenatore bergamasco dice la sua sullo striscione contro la proprietà nerazzurra

Redazione ITASportPress

“Lotito aveva bisogno di tempo per poter sistemare la questione della multiproprietà, la promozione è arrivata solamente pochi mesi fa. Finalmente e meritatamente tornano in Serie A. Ora hanno il tempo per rinforzare la rosa- queste le parole di Stefano Colantuono, ex allenatore, fra le tante dell’Atalanta, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, su 1 Station Radio -.

ROZZI & ANCONETANI - "I presidenti tifosi facevano parte di un calcio diverso -sottolinea Colantuono-. Hanno cambiato le sorti di piccole città, come Pisa e Ascoli, facendole recitare un ruolo da protagonista in Italia. In Europa, oggi, ci sono realtà irraggiungibili per società come il Napoli. Bisogna avvicinarsi con le idee, Percassi e l’Atalanta sono la dimostrazione. Striscione dei tifosi bergamaschi? Avrebbero potuto evitare, ma è volto a stimolare l’ambiente. I nerazzurri restano una realtà importante, il connubio fra città e società non deve mutare".

PANCHINE - Valzer di panchine in Serie A? Si sono rinforzate un po’ tutte, ogni club ha preso un allenatore importante. Il ritorno di Allegri sarà un punto di forza per la Juventus. Mourinho e Sarri infiammeranno il derby di Roma, già di per sé molto sentito. Tanti ottimi tecnici per poter regalare spettacolo. Dispiace per l’assenza di Conte. Spalletti? Un top allenatore a livello europeo, ADLnon avrebbe potuto scegliere meglio. Quando allenavo l’Atalanta e lui era alla prima esperienza a Roma, andai a Trigoria per seguire i suoi allenamenti. Il materiale che ha a disposizione a Napoli si sposa perfettamente con la sua idea calcistica. Conoscendolo, l’incedibile è Koulibaly. Con qualche rinforzo potrebbe lottare per le primissime posizioni. Il Napoli può prescindere da Insigne? È un tassello fondamentale e determinante per le sorti degli azzurri, quindi no”.