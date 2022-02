Atalanta, contestati i Percassi: “Fateci rispettare” e “Nostra storia vale più dei milioni”

Momenti di tensione a Zingonia

Momento di tensione in casa Atalanta dopo le polemiche per il gol annullato a Malinovskyi contro la Fiorentina e le notizie sulla cessione del club agli americani. Quest'oggi all’esterno del centro sportivo di Zingonia sono comparsi due striscioni. In uno vi era scritto: “La nostra storia e i nostri valori valgono più dei vostri milioni, Fate rispettare l’Atalanta”. Un messaggio tanto chiaro quanto breve del popolo nerazzurro e l'invito del gruppo ultrà Forever, alla società di far rispettare il club tartassato da decisioni arbitrali dubbie. L'Atalanta ieri ha pubblicato la foto del fermo immagine, pubblicata sul sito ufficiale, corredata da un: ‘Giudicate voi’ sull'episodio del gol annullato all'ucraino per un fuorigioco inesistente di Hateboer. Il secondo più polemico rivolto ai nuovi assetti societari: "La nostra storia e i nostri valori valgono più dei vostri milioni. Percassi e voi americani rispettateli e fate i bravi".