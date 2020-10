Atalanta, contro il Napoli si rivede Ilicic. Lui esulta sui social: “Sono tornato”

Sarà una sfida importantissima per la classifica e non solo. Napoli-Atalanta di questo pomeriggio di Serie A potrebbe anche essere la gara della ripartenza per Josip Ilicic. Lo sloveno, dopo aver attraverso un momento davvero grigio affrontando la depressione, è stato convocato e potrebbe essere del match. Lo stesso mister dei bergamaschi lo ha annunciato in conferenza stampa e il giocatore, via social, ha confermato a tutti gli effetti di essere pronto a stupire sul terreno di gioco.

Ilicic è tornato: il messaggio social

Poche parole ma una foto simbolo di rinascita. Josip Ilicic ha deciso di esultare e condividere con i suoi tanti fan il prossimo ritorno da protagonista con la sua Atalanta. “Grazie a tutti per i messaggi di questi mesi”, ha scritto il trequartista nerazzurro sul suo profilo Instagram. “Sono tornato. Forza Dea”.

Vedremo dunque se lo sloveno giocherà dall’inizio o entrerà in campo a gara in corso. Certamente, comunque vada la partita, siamo sicuri che per lui e per l’ambiente Dea sarà un vero successo. Il classe 1988 era stato il migliore dei suoi inseme al Papu Gomez nella passata annata ma dopo il lockdown per il coronavirus aveva attraversato un momento davvero grigio come ben noto.