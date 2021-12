Atalanta, contro la Roma con una maglia speciale per Natale

Quasi tempo di feste natalizie per il mondo del calcio e ovviamente anche per la Serie A che sarà però protagonista nel weekend e poi col turno infrasettimanale prima di riposare fino al nuovo anno. Come ogni stagione l’Atalanta ha...

Redazione ITASportPress

Quasi tempo di feste natalizie per il mondo del calcio e ovviamente anche per la Serie A che sarà però protagonista nel weekend e poi col turno infrasettimanale prima di riposare fino al nuovo anno. Come ogni stagione l'Atalanta ha mostrato sul proprio sito e sui canali social del club la maglia che verrà indossata dagli uomini di Gian Piero Gasperini nel match in programma sabato prossimo al Gewiss Stadium contro la Roma per "festeggiare" il Natale.

Si tratta di un appuntamento diventato ormai fisso e arrivato alla sua dodicesima edizione. Parliamo del Christmas Matchche verrà celebrato anche quest'anno con una maglia speciale in edizione limitata. Le divies saranno poi messe all'asta per beneficenza con il ricavato che sarà interamente devoluto all'Associazione Amici della Pediatria Onlus che dal 1990 opera all'interno dell'ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La maglia sarà rigorosamente nerazzurra, molto tradizionale, ma con le strisce a sfumare nella skyline in ombra, di colore nero, nella parte bassa della maglia. Sulla manica, la scritta che fa riferimento al Christmas Match di sabato 18 dicembre contro la Roma. La maglia sarà disponibile alla vendita a partire da lunedì prossimo.