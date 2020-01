Atalanta, crollo clamoroso: la Spal vince 2-1 a Bergamo

Sorpresa a Bergamo. L‘Atalanta cade in casa contro la Spal e perde punti preziosi nella rincorsa alla Champions. Sorridono invece gli emiliani che trovano ossigeno puro nella lotta per la salvezza. E pensare che il match si era messo subito a favore dei nerazzurri di Gasperini, subito cinici e incisivi. E pure spettacolari come testimoniato dal colpo di tacco di Ilicic, bravo a sfruttare al meglio l’assist di Zapata. Sembrava fatta per l’Atalanta, ma la Spal ha avuto il merito di rimanere in partita. E così, eccezion fatta per l’incrocio colpito da Zapata, gli emiliani hanno creato le maggiori occasioni, su tutte il palo colpito da Petagna ed il salvataggio di Caldara.

SORPASSO – Nella ripresa, l’uno-due della svolta: prima la zampata di Petagna su assist di Reca e poi l’assolo di Valoti, autore di un gol di rara bellezza con un tiro da lontano. Tutto tra il 53′ e il 60′. La reazione dell’Atalanta, minacciosa con Pasalic, Djimsiti, Zapata e Ilicic. Decisivi Berisha e un monumentale Missiroli. L’assedio dei bergamaschi non ha portato risultati. L’ultima chance a Zapata: tiro deviato e miracolo di Berisha in angolo.