Atalanta da scudetto: nessuno ha fatto meglio nel girone di ritorno

L’Atalanta sogna e fa sognare. Altro successo in campionato, questa volta contro il Napoli, e altri tre punti ottenuti con il solito calcio propositivo e spettacolare. La Dea, dopo aver stupito in Champions League, dove potrebbe essere la sorpresa della stagione, sta continuano la sua marcia anche in Serie A tanto che i numeri farebbero pensare allo scudetto. Almeno quelli relativi al girone di ritorno.

Atalanta: nessuno meglio nel girone di ritorno

25 punti in 10 partite. Nessuno ha fatto meglio dell’Atalanta nel girone di ritorno di Serie A. Solo la Lazio di Simone Inzaghi è riuscita ad eguagliare i nerazzurri. Alle loro spalle il nulla o quasi. La Juventus sarebbe dietro di 1 punto, mentre Napoli, Inter e tutte le altre staccate. Proprio il Napoli contro cui l’Atalanta ha sfatato un altro tabù col successo di ieri sera trovano i 3 punti dopo 4 anni, dista ben quattro lunghezze considerando solo il girone di ritorno. Ancora più lontana la squadra allenata da Antonio Conte che ha raccolto solo 18 punti nelle sfide dopo il giro di boa. Insomma, l’Atalanta sogna e fa sognare senza dimenticare cosa potrebbe accadere in Champions League…