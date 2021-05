Atalanta, De Roon: “Anno incredibile, mi scuso con i tifosi per mia ultima azione”

Il campionato della Dea si è chiuso con una sconfitta dopo il ko in Coppa Italia

La sconfitta con il Milan nel match che ha chiuso la Serie A, ma il ko in finale di Coppa Italia contro la Juventus hanno gettato qualche ombra sull'ottima stagione dell'Atalanta di mister Gasperini. Il calciatore Marten de Roon è deluso della sua prestazione di ieri contro i rossoneri e per il gesto contro l'arbitro che gli è costato 4 turni di squalifica. De Roon ha voluto dire la sua su Twitter lanciando un messaggio ai tifosi: "Che anno incredibile di nuovo. Così orgoglioso di questa squadra, di questa città. Non orgoglioso della mia ultima azione in questa stagione, avrei dovuto fare meglio. Vorrei scusarmi con tutti quelli che ho coinvolto nella situazione. Vederci finire al 3° posto è qualcosa che ci meritiamo tutti dopo un anno del genere. Forza Atalanta!". Sono le parole del calciatore della Dea ai tifosi nerazzurri.