Atalanta, De Roon cita i Rolling Stones e aggiunge: “Non sempre si ottiene ciò che si merita”

Una splendida Atalanta è quasi riuscita nell’impresa di battere la Juventus allo Stadium. Per due volte in vantaggio, la Dea è stata raggiunta da due calci di rigore di Cristiano Ronaldo, assegnati per falli di mano. Il primo, molto contestato anche dal tecnico Gasperini, di Marten De Roon, il secondo, invece, più chiaro con l’ingenuità di Luis Muriel che ha tenuto largo il braccio. Sui social, proprio l’autore del primo intervento che è stato punito ha commentato con un post molto particolare.

De Roon: “Non si ottiene sempre ciò che si merita”

Ha abituato tutti con in suoi messaggi social, e anche questa volta il centrocampista dell’Atalanta De Roon non delude. Citazione importante per l’olandese che si affida ai Rolling Stones modificandone in parte il titolo di un pezzo celebre. “Come dicono i Rolling Stones: non puoi sempre ottenere quello che vuoi”, ha esordito il giocatore della Dea. “Oggi è stato che non si ottiene sempre ciò che si merita”. E poi ha aggiunto: “Sono orgoglioso di questa squadra. Continuiamo a crescere e a sorprendere”.

Con questo pareggio l’Atalanta si è portata a quota 67 punti, uno in meno della Lazio, seconda, e due in più rispetto all’Inter che, in caso di successo domani contro il Torino, potrebbe scavalcare entrambe le compagini e portarsi al secondo posto. Un’occasione sciupata per la Dea che avrebbe potuto mettere pressione alla Juventus portandosi a -6 e accendendo sogni di gloria inizialmente impensabili…