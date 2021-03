Atalanta, De Roon: “Gara decisa da un episodio. In Champions speriamo… di giocare in 11”

L’Atalanta si batte fino in fondo, ma non riesce a superare l’ostacolo Inter. I nerazzurri escono così dalla lotta per lo scudetto e perdono anche il quarto posto.

BILANCIO

Il centrocampista Marten De Roon analizza la gara della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “E’ mancata un po’ di cattiveria. La partita si è decisa con un episodio. Siamo stati molto vicini al vantaggio nel primo tempo con la parata di Handanovic. Loro sono stati più bravi con gli episodi. Stiamo giocando bene. Abbiamo dominato per gran parte della partita. Siamo stati pericolosi. Manca una virgola, ma siamo fiduciosi di poter lottare nei primi quattro posti. Abbiamo giocato con tre attaccanti, mettendo un centrocampista in più per dare più copertura sui loro contropiedi. Abbiamo fatto sostituzioni con Muriel e Ilicic. Ci è mancato qualcosa. Champions? Sarebbe bello giocare in undici per tutta la partita. Dobbiamo giocare con fiducia”.