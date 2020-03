Atalanta, De Roon: “La Champions una bellissima storia, ma adesso dobbiamo pensare alla salute”

Momento difficile per l’Europa e il calcio europeo, con l’intero continente costretto a fare i conti con l’emergenza Coronavirus. Di questo, e della sua avventura con la maglia dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di cronachedispogliatoio.it il centrocampista Marten De Roon.

CORONAVIRUS – “Adesso dobbiamo solamente aspettare che il virus scompaia: la salute è la cosa più importante”.

ATALANTA – “Siamo ai quarti di finale di Champions League e per noi è una bellissima storia: solamente un giocatore della rosa aveva già giocato la Champions prima di quest’anno. I tifosi? Dobbiamo ringraziarli per il loro supporto, fanno di tutto per noi. Al termine di ogni gara faccio un giro per salutarli”.

GASPERINI – “Il mister ci ha cambiato la mentalità, lui vuole sempre vincere. Va a Torino per vincere, non per il pareggio. Con lui siamo tutti migliorati, conosce molto bene le qualità dei suoi calciatori”.