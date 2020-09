Atalanta, De Roon: “Per lo scudetto sarà lotta tra Juventus e Inter, forse il Napoli, noi vedremo…”

Il centrocampista dell’Atalanta, Marten De Roon, ha parlato a Sky Sport in vista della partita contro il Torino, la prima in stagione dei nerazzurri in campionato in questa stagione: “C’è tanta voglia di tornare, abbiamo fatto poche vacanze però siamo carichi e abbiamo voglia di giocare. Siamo riusciti ogni anno a migliorare: prima pensavamo che il quarto posto fosse il massimo, poi siamo arrivai nei quarti di Champions. Stiamo migliorando ogni anno. È andato via Castagne, ma abbiamo comprato 4-5 giocatori. Ho già visto all’opera 2-3 e sono forti, poi deve arrivare Miranchuk e forse tra poco rientra anche Ilicic. Abbiamo una squadra abbastanza forte”. Ilicic? “Josip ha bisogno ancora di un po’ tempo, si sta allenando, fisicamente non è ancora al meglio della forma, ma sta riprendendo. Speriamo di ritrovarlo al più presto possibile, perché con le sue qualità siamo ancora più forti. Corsa scudetto? Juventus, Inter e forse Napoli devono giocare per lo scudetto. Noi vedremo tra 3-4 mesi come saremo messi in classifica: sarebbe una grande cosa riuscire a ripetere quanto fatto nell’ultima stagione”.