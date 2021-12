Atalanta, De Roon: “Sogno scudetto c’è. Contro il Napoli…”

Il centrocampista olandese tra campionato e ambizioni

Il weekend di Serie A regalerà tanti big match. Tra questi anche la sfida tra l' Atalanta e il Napoli. Della gara valida per la 16^ giornata e non solo, ha parlato il centrocampista della Dea Marten de Roon intervenuto ai microfoni de L'Eco di Bergamo.

"Sarà una bella sfida, sicuramente difficile, ma siamo fiduciosi", ha detto l'olandese. "Loro sono una squadra forte, stanno giocando bene, ma anche noi. Siamo in un bel momento, se vogliamo stare nelle parti alte della classifica dobbiamo misurarci con queste grandi squadre, come fatto con la Juventus che abbiamo battuto sabato". De Roon parla poi dello scudetto: "Scudetto? Il sogno c'è sempre. Ma non parliamo di queste cose qua, sappiamo che ci sono delle società più grandi ed importanti, con più soldi e più possibilità di fare investimenti. Il gol in Champions? L'ho sognato sotto la curva, mi manca. Come la vittoria a San Siro contro l'Inter...".