Atalanta, de Roon: “Un onore essere paragonato a Stromberg. La fascia? Mi sento leader anche senza”

Ha parlato ai microfoni della Lega Calcio Serie A il centrocampista dell’Atalanta Marteen de Roon: “In Italia e in Olanda è poco diffuso, ma dopo la partita faccio sempre un giro di campo per ringraziare tutti. Ho continuato a farlo, così da creare un bel rapporto coi tifosi, che hanno sempre supportato me e la mia squadra. Un grandissimo onore essere paragonato a Gleen Stromberg, il miglior giocatore che sia mai passato a Bergamo. È ancora popolare, vedremo se sarò mai il capitano nerazzurro, certamente se capitasse sarebbe un onore, ma mi sento leader in campo e negli spogliatoio anche senza fascia”.

E ancora, sulle proprie qualità: “Attacco e difendo, cerco di dare equilibrio, e ho la resistenza per coprire metà campo. Sono abbastanza forte per coprire i chilometri quando siamo solo in due, di certo negli ultimi due anni con Gasperini sono cresciuto. Ora sono anche nella Nazionale”.