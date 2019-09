Atalanta, diktat Gasperini: “Dimenticare la Champions e pensare alla Fiorentina”

Dopo la batosta in Champions League, torna il campionato. L’Atalanta è chiamata a superare la forte delusione per l’esordio in Coppa contro la Dinamo Zagabria. Gian Piero Gasperini, allenatore della Dea, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina per parlare della sfida e del momento dei suoi. Ecco le sue parole:

RESET – “È stato un bruttissimo esordio quello in Champions League, ma bisogna guardare avanti: siamo concentrati sulla Fiorentina. Abbiamo quattro partite importanti, con un calendario fitto. Quando sarà il momento ripenseremo alla Champions League, ora ci concentreremo sulle prossime tre partite in sette giorni. Bisogna cancellare quella gara e pensare alla prossima”, ha detto il mister in riferimento al ko per 4-0 contro la Dinamo Zagabria. E ancora sulla Champions: “Accorgimenti tattici? Non siamo arrivati in Champions League per snaturare il nostro modo di giocare. Non è stata una questione di modulo”.

SQUADRA – Sui giocatori nerazzurri: “Pasalic e Malinovsky? Sono giocatori che danno alternative pronte. Muriel lo vedo meno quando entra, anche se giocherà una di queste partite. Arana e Kjaer hanno fatto altri allenamenti, ma hanno bisogno di un ingresso graduale. Sono tutti giocatori che inizieranno ad entrare e giocheranno. Recuperiamo Castagne, è stata una perdita di 40 giorni. Non ci sono dei giocatori fermi”. “Ilicic? Ha bisogno di giocare se sarà stanco uscirà”.

AVVERSARIO – “Ho visto la Fiorentina giocare delle ottime gare con Napoli e Juventus. Hanno cambiato tanto, ha inserito qualche giocatore molto importanti, su tutti Ribery. La Fiorentina credo possa fare un ottimo campionato”, ha concluso Gasperini.