Atalanta, Djimsiti ammette: “Tanta delusione dopo il Real, speravamo di dare di più”

Due reti per lasciarsi alle spalle la delusione della Champions League. L’Atalanta riparte in campionato battendo per 2-0 l’Hellas Verona. I nerazzurri consolidano il quinto posto e inguaiano Napoli e Roma, dirette inseguitrici nella lotta per la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea.

RIVALSA

Il difensore Berat Djimsiti analizza il momento della squadra bergamasca ai microfoni di Dazn: “Utilizzavamo questo modulo per la prima volta, il mister ci ha preparato e voleva provare questo formazione. Abbiamo concesso poco, ci siamo trovati bene. Dopo la partita con il Real c’era tanto rammarico, non era facile perché volevamo dare molto di più. Sappiamo che contro l’Hellas era difficile perché giocano in modo simile a noi, l’abbiamo preparata bene ed abbiamo vinto. Ogni anno verso la fine acceleriamo, vogliamo farlo anche prima anche se va sempre così. Vogliamo dare il massimo”.