Atalanta, Djimsiti: “Liverpool forte, ma non gli abbiamo reso la vita difficile. Ora testa all’Inter”

L’Atalanta deve già mettere alle spalle la dura lezione subita contro il Liverpool, domenica al Gewiss Stadium ci sarà già una nuova e complicata partita con l’Inter di Conte. Il difensore della Dea, Berat Djimsiti è tornato a parlare del 5-0 inflitto dai Reds alla squadra di Gasperini: “Il Liverpool è stato troppo forte, ma noi non gli abbiamo reso la vita difficile – rivela il difensore albanese – . Non abbiamo giocato bene sotto tutti gli aspetti, con tanti errori individuali. Così perdi contro squadre del genere. Eravamo pronti e carichi, poi siamo andati sotto e forse abbiamo perso un po’ di equilibrio”. Djimsiti adesso è già orientato alla partita contro l’Inter: “Dobbiamo guardare avanti per forza, non sarà difficile farlo. Guarderemo gli errori fatti, che aiutano sempre, poi cercheremo di dimenticare il ko e di guardare alla prossima che sarà una partita importante – conclude Djimsiti – .