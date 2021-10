Atalanta, Djimsiti operato dopo frattura all’avambraccio

Il difensore tornerà dopo la sosta di novembre

Operazione chirurgica riuscita per il difensore dell'AtalantaBeratDjimsiti. Il calciatore albanese si era fratturato l'avambraccio in occasione dell'ultima gara disputata con la Nazionale. Adesso si è sottoposto all'intervento che dovrebbe portarlo, tra circa un mese, di nuovo in campo.