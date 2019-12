Atalanta, Djimsiti testa alla Champions: “Un solo risultato a disposizione? Meglio perché…”

Un suo gol in pieno recupero ha regalato i tre punti all’Atalanta contro il Verona. Berat Djimsiti, centrale difensivo della Dea, si gode il successo ma mette la testa già alla prossima gara. Quella di Champions League dove servirà l’ennesima impresa per passare alla fase successiva.

Il classe 1993 ha parlato al termine della sfida contro il Verona, sia della prova in campionato sia del match contro lo Shakthar Donetsk di mercoledì sera. Ecco le sue parole:

GOL VITTORIA – Sulla partita e sulla sua rete, Djimsiti ha commentato: “Mi sono trovato davanti alla porta e ho pensato solo che dovevo segnare per vincere la partita. Era da tanto che un difensore non segnava. Spero di farlo ancora”. “Il Verona è una squadra difficile da affrontare e lo ha già dimostrato in passato. Fa tanta pressione e non permette di creare occasioni. Noi ne abbiamo create tante, contava solo vincere e ci siamo riusciti. Questo ci dà la forza per la prossima partita”.

CHAMPIONS – E a proposito della prossima gara: “Sappiamo che lo Shatkhar è una squadra forte. Avere un solo risultato a disposizione? Meglio. Lo sappiamo e questo ci può aiutare mentalmente ad essere più concentrati. Sappiamo che sarà una finale e siamo carichi. Volevamo arrivare a questa partita con una vittoria e ce l’abbiamo fatta”, ha concluso Djimsiti.