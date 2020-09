Atalanta, Djimsiti tra campionato e i rumors su Gomez: “Papu resta. Scudetto? Un sogno ma nel calcio…”

Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, ha parlato all’Eco di Bergamo in vista della nuova stagione. Il centrale classe 1993 si è soffermato in modo particolare sulle aspettative altissime create in vista del campionato 2020-21 con tanto di… sogno scudetto.

Djimsiti: scudetto e mercato

Parte dalla fine della passata stagione e con l’eliminazione beffa dalla Champions League ad opera del Psg: “C’è del rammarico ma che non si trasforma in qualcosa di negativo, anzi, c’è una grande motivazione perchè abbiamo dimostrato che, provandoci, nel calcio si può fare tutto. Anche arrivare a certi livelli. A noi è mancato poco, brucia molto ma ci è rimasta dentro una grande voglia di ripeterci e di riprovarci”.

Dalla Coppa alla Serie A e al sogno scudetto: “Si tratta di un sogno. Ma nel calcio tutto è possibile, ma ora non ci stiamo a pensare: se a un certo punto saremo vicini alla vetta, ci proveremo”, ha detto Djimsiti che non molta franchezza ha aggiunto: “Noi da sempre pensiamo una gara alla volta esattamente come vuole il mister. Non ci accontentiamo di quello che abbiamo già fatto”.

Infine un pensiero sul mercato e sui rumors d’addio del Papu Gomez: “Ci abbiamo scherzato: ho chiesto al Papu se aveva bisogno di un autista ma mi ha detto che ero arrivato tardi. Seriamente, per adesso, non siamo preoccupati che vada via”. E sul ritorno di Ilicic: “Devo dire che è stato bello rivederlo e spero di poterlo rivedere esattamente come lo avevamo lasciato. Ora è con noi ma non è al top. Gli auguro il meglio e di tornare più forte di prima sotto ogni aspetto. Anche mentale”.

