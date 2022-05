Atalanta, Djimsiti: “Vincere e sperare per l’Europa”

Djimsiti ci spera ma speranze ridotte per l'Europa

Siamo ormai agli sgoccioli del Campionato di Serie A e le squadre sono pronte a giocarsi il tutto per tutto. L'Atalanta è pronta a ospitare l’Empoli, sabato sera, e tentare la vittoria per l'Europa. Berat Djimsiti, difensore nerazzurro, commenta l’imminente match ai taccuini di LeoVegas.News , Digital Content Partner della Dea.

TUTTA L'EUROPA in 90' - Tutto in 90 minuti: i riflettori sono puntati sul Gewiss Stadium che accoglierà gli azzurri, ma c’è un solo risultato possibile per l’Atalanta: vincere. Djimsiti, classe ’93, è determinato ad affrontare la squadra toscana per portare a casa il risultato: “È molto importante, direi sarà fondamentale giocare l’ultima in casa e soprattutto cercare di vincere”. Forti della splendida vittoria nella gara di andata al Castellani, dove i nerazzurri si erano imposti 4 a 1, il risultato finale del match che si giocherà sabato sera a Bergamo sarà una partita diversa e determinante: “l’Empoli ha un gioco molto buono, molto offensivo e noi dobbiamo stare attenti. Dobbiamo fare la nostra partita, c’è solo un risultato possibile e questo penso ci motiverà di più a vincere”. La qualificazione ad una competizione europea, Europa League o Conference League, è ancora aperta, così la Dea deve dare il massimo in campo: “Sì, le possibilità ci sono ancora, dipendiamo anche dagli altri. Prima dobbiamo vincere la nostra partita, poi vediamo”.