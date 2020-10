Atalanta, è crisi? La Dea cade ancora: a Bergamo vince la Samp 3-1

Suona pericolosamente il campanello d’allarme in casa Atalanta. La Dea incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo il k.o. rimediato a Napoli. Stavolta i nerazzurri cadono contro un’ottima Sampdoria per 3-1 e rischiano di veder allungare le formazioni rivali in lotta per una posizione in Champions League. Un motivo in più per riflettere e valutare soluzioni in vista dei prossimi impegni che diventano già cruciali per la stagione dei bergamaschi.

LA GARA

L’Atalanta ritrova Ilicic e lo sloveno di mostra assai ispirato con una buona visione di gioco. I primi squilli nell’area di rigore della Sampdoria portano la firma di Gomez che però non riesce a sorprendere Audero. Al primo affondo, invece, la Samp colpisce duro: al 13′ Quagliarella riceve palla e infila imparabilmente Sportiello. La Dea va in confusione e non riesce a organizzare una reazione efficace. I blucerchiati, invece, sanno essere cinici e creano una nuova occasione da gol quando sul finire di primo tempo si procurano un calcio di rigore. Stavolta Sportiello si esalta e ipnotizza Quagliarella. Nella ripresa, però, il portiere non può nulla quando Thorsby si inserisce sul suggerimento di Jankto e batte da due passi il portiere nerazzurro. L’Atalanta trova comunque la forza per reagire accorciando le distanze su rigore con Zapata. In pieno recupero Jankto chiude i conti finalizzando un contropiede perfetto dei blucerchiati.