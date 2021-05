Atalanta e Napoli, frenate in zona Champions. Pari tra Bologna e Fiorentina

Tutti i risultati del pomeriggio

L' Inter attendeva buone notizie da Reggio Emilia. E il Sassuolo ha aiutato i nerazzurri milanesi fermando l' Atalanta al termine di una gara ricca di colpi di scena. I bergamaschi chiudono sull'1-1, risultato che permette alla capolista di festeggiare il titolo con quattro turni d'anticipo. In zona Champions frena il Napoli, che si fa raggiungere nel finale dal Cagliari. Pari tra Bologna e Fiorentina.

La gara subisce una svolta dopo un quarto d'ora: Gollini esce male e commette fallo su Boga. Il portiere viene espulso e lascia in dieci l'Atalanta. I nerazzurri comunque non si arrendono e trovano la rete del vantaggio con Gosens che colpisce da posizione defilata con un sinistro al volo battendo imparabilmente Consigli. Nella ripresa il Sassuolo rialza la testa e trova il pareggio su calcio di rigore con Berardi. Nel finale nuovo colpo di scena: rigore per l'Atalanta ed espulsione di Marlon, ma Muriel si fa ipnotizzare da Consigli. Finisce 1-1.