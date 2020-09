Atalanta, è sbarcato Miranchuk e tifoso regala sciarpa nerazzurra

Il centrocampista della Lokomotiv Mosca Alexej Miranchuk è sbarcato questa sera a Bergamo per completare il trasferimento all’Atalanta. Il calciatore domani dovrà sottoporsi alle visite mediche e poi firmare il contratto con il club nerazzurro. L’Atalanta pagherà 14,5 milioni di euro per il centrocampista russo alla Lokomotiv Mosca. Intanto prime foto con la sciarpa nerazzurra donata da un tifoso presente in aeroporto al centrocampista. Nello scorso week end il saluto commosso ai tifosi capitolini di Miranchuk prima di lasciare Mosca. Per nove stagioni con la Lokomotiv, il numero 59 ha giocato 228 partite, segnato 43 gol e fatto 45 assist.