Atalanta, ecco Arana: “Pronto a dare tutto per questo club”

Ecco l’ultimo colpo di mercato dell’Atalanta. Arrivato in prestito dal Siviglia, il brasiliano Guilherme Arana ha così parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro.

ATALANTA – “Sono molto contento di essere qui, darò tutto per questa società. L’Atalanta ha mostrato un grande interesse nei miei confronti e, appena sono iniziati i contatti, ho iniziato a documentarmi sul club. In Italia ho degli amici e so che i nostri tifosi sono strepitosi. Io voglio aiutare la squadra ed i miei compagni, questò è un grande passo per la mia carriera”.

RUOLO – “Mi piace giocare molto avanzato, ma sono un laterale mancino e devo anche difendere. So che in Italia è molto importante coprire bene”.