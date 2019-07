Atalanta, ecco il colpo: un ex Juventus per la prossima Champions League

L’Atalanta si prepara alle tre amichevoli in terra inglese. Ma lo sguardo è già diretto alla prossima stagione e al prossimo impegno in Champions League. La storica qualificazione alla Coppa merita un approccio importante e di grande impegno: ecco perché la Dea sta pensando in grande anche in ottica mercato.

La nuova idea, riguarda il reparto difensivo. Secondo Tuttosport, la squadra di Gasperini pensa ad un giocatore d’esperienza che abbia già giocato in A e nel torneo europeo. Sergi Gomez è sempre nel mirino ma ora è spuntata l’idea Martin Caceres, che si è svincolato dalla Juventus. Potrebbe essere il classe ’97 uruguaiano il prossimo rinforzo per i nerazzurri.