Atalanta, ecco perché riceve i complimenti da tutta Europa

Gli Europei stanno per concludersi e i risultati a sorpresa non sono certamente mancati. La vera e propria mina vagante di questo torneo è stata la Svizzera che, dopo una qualificazione alla fase ad eliminazione raggiunta per il rotto della cuffia, entrando agli ottavi di finale come una delle migliori terze, ha fatto il colpo grosso agli ottavi, eliminando la Francia, campione del mondo in carica e favoritissima per vincere anche Euro 2020.

Non è certo l’unica sorpresa, visto che anche Danimarca e Repubblica Ceca sono protagoniste di un cammino veramente speciale, senza dimenticare anche l’Ucraina, guidata in panchina dall’ex conoscenza rossonera Shevchenko, il cui vice in panchina è un altro grande ex milanista, ovvero Mauro Tassotti.

Il Daily Mail incensa l’Atalanta

La squadra bergamasca, nel corso degli ultimi anni, è cresciuta in misura esponenziale, non solamente in campo dove si sta togliendo delle soddisfazioni pazzesche, ma anche fuori dal rettangolo di gioco. Sono tanti gli sponsor, infatti, che la società orobica è riuscita ad attirare con il suo gioco spettacolare e la sua scalata ai vertici del calcio italiano e di quello europeo.

Il ben noto quotidiano inglese, ha messo in evidenza come, solitamente, ogni torneo internazionale propone diversi giocatori, che poi finiscono per diventare grandi protagonisti sul mercato estivo, a volte anche incensati in modo eccessivo, basti pensare a quanto successe con Milan Baros, attaccante della Repubblica Ceca, che dopo un Europeo nel 2004 giocato alla grande passò al Liverpool, ma non fece altrettanto bene in Premier League.

Euro 2020, però, sembra essere proprio il torneo dell’Atalanta, con tantissimi giocatori che militano nella società orobiche che, con le rispettive nazionali, si stanno dando da fare nel corso della manifestazione.

Da Pasalic a Gosens, passando per Pessina

Mario Pasalic, con la sua Croazia è andato anche in rete, diventando il quinto marcatore atalantino a Euro 2020. Il centrocampista, che ha militato anche nel Chelsea, è in grado di garantire compattezza e forza al centrocampo, ma nonostante le sue ottime prestazioni, la nazionale croata non è stata in grado di raggiungere i quarti di finale della competizione. Tra l’altro, proprio quando Pasalic è entrato in campo, nell’ottavo di finale, la Croazia ha dato il via alla rimonta sulla Spagna, portando il match ai tempi supplementari.

Robin Gosens è un altro giocatore atalantino che ha dato spettacolo in questa competizione, nonostante il cammino della sua Germania si sia fermato agli ottavi di finale contro l’Inghilterra. Le prestazioni del terzino tedesco, però, sono state eccezionali, entrando a far parte di tutti e quattro i gol con cui la Germania ha travolto il Portogallo, ad esempio.

Matteo Pessina è un altro giocatore che sta splendendo con la Nazionale guidata in panchina da Roberto Mancini. Il suo gol contro gli austriaci ha siglato il momentaneo 2-0 che ha chiuso i conti nell’ottavo di finale contro l’Austria.

Dinamismo e grinta che non mancano di sicuro anche a Remo Freuler con la Svizzera che ha compiuto una vera e propria impresa contro la Francia. Tra gli atalantini che hanno dato spettacolo a questi europei troviamo anche Ruslan Malinovskyi, trequartista dai piedi più che buoni, che, con l’Ucraina ha stravolto ogni tipo di pronostico portandola alla fase ad eliminazione diretta, eliminando probabilmente un po’ a sorpresa la Svezia agli ottavi di finale.