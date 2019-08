Atalanta, Freuler: “In Champions vorrei evitare il Manchester City…”

Inizia a scaldare i motori in vista della prossima stagione, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri saranno attesi dalla prima storica partecipazione in Champions League e in queste ore, a L’Eco di Bergamo, ha parlato il centrocampista Remo Freuler.

CHAMPIONS – “La Champions non ci deconcentra, al sorteggio manca ancora qualche settimana. Prima dovremo pensare al campionato e stavolta, a differenza dell’anno scorso, vorremmo iniziare subito bene. In Europa abbiamo visto grazie all’Ajax che si può arrivare lontano insieme ai top club, per questo credo che sia tutto possibile. Il sorteggio? Vorrei evitare il Manchester City, per il resto non ho preferenze: mi vanno bene anche Barcellona e Real Madrid”.

CAMPIONATO – “Penso che Juventus e Napoli siano ancora davanti a tutti, poi dovremmo vedere la Roma e le milanesi, che hanno cambiato allenatore. Noi possiamo restare nel gruppo di vertice”.