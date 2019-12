Atalanta, Gasperini: “2019 fantastico, l’Europa dev’essere una costante”

L’Atalanta vive una giornata di grazia e travolge il Milan. L’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: “Chiudiamo un 2019 fantastico con grandi risultati e belle prestazioni. Facciamo la giusta pausa di Natale e poi avremo molti impegni. Malinovski è un giocatore di indubbio valore. Sicuramente l’approccio con il campionato italiano è difficile, ma lui ha sempre fatto vedere cose importanti. E’ un giocatore che può giocare in più ruoli. Credo abbia giocato quasi sempre. E’ un giocatore come i 14-15 che abbiamo, tutti molto affidabili e inseriti. E’ la nostra forza. La sconfitta contro il Bologna bruciava. Abbiamo avuto qualche infortunio che a lungo andare ci ha pesato. Questi ragazzi sono fantastici. L’Atalanta è una squadra ben piazzata in classifica, ma molti ragazzi ben figurerebbero in top club. Lavagna? Quest’anno non ho chiesto nulla ai ragazzi. Dovevamo passare il turno alla Champions. Vorremmo andare ancora in Europa. Non è facile tornare in Champions. La Lazio fa risultati incredibili e la Roma è eccezionale. L’Europa può essere una costante. E’ un lavoro continuo. Kulusevski è un giocatore cresciuto qui. Fin da 16 anni si allenava con noi. Ha doti eccezionali. E’ andato a giocare altrove perché nel suo ruolo ci sono Gomez e Malinovski. Abbiamo una grande occasione per inserire giocatori per il futuro”.