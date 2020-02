Atalanta, Gasperini: “A Firenze per fare la partita”

Dopo il pareggio interno contro il Genoa, l’Atalanta riparte da Firenze. Trasferta insidiosa per Gomez e compagni. Gasperini in conferenza ha presentato così il match:

SENZA PRESSIONI – “Vincere a Firenze non deve essere un’ossessione, andiamo ad affrontare un’ottima squadra per fare la nostra partita. Sono convinto che in campo poi non ci sia tutto questo divario, perciò dobbiamo prepararci per una partita difficile.”

Gasperini ha parlato anche di equilibrio quando le due squadre si sono affrontate: “Le partite con la Fiorentina sono sempre state difficili ed equilibrate.”

ADATTARSI – “Noi possiamo solo farci trovare pronti ad affrontarli qualsiasi siano le soluzioni che adotterà. Io ho visto la Fiorentina giocare in un certo modo con Iachini, a gennaio si sono aggiunti dei giocatori.”

CLASSIFICA – Il mister della Dea si è poi soffermato sulla situazione in classifica rispetto alla Fiorentina: “È vero che siamo stati bravi ad avere 14 punti di vantaggio sulla Fiorentina.”