Atalanta, Gasperini: “A Napoli l’esame più difficile. Scudetto? Discorso mediatico”

Dopo il 7-1 rifilato all’Udinese, l’Atalanta farà visita nel turno infrasettimanale al Napoli. Queste le parole del tecnico Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa della vigilia.

NAPOLI – “Domani sarà un esame duro, il più difficile. Sarà una gara di prestigio, con difficoltà che conosciamo bene: insieme a Juventus e Inter gli azzurri sono la squadra più forte del campionato. Vedremo quello che riusciremo a fare, sarà una partita importante per la classifica, anche se non sarà decisiva, visto che siamo ancora solamente alla decima giornata. Loro hanno un potenziale offensivo enorme, forse migliore di quello della Juventus. Davanti hanno più soluzioni, sono una squadra di valore assoluto. Noi ci siamo guadagnati credibilità e domani sarà un test importante, visto che il Napoli ha un modo di giocare simile a quello del City. Avrei preferito giocare questa partita con una settimana di riposo”.

PIEDI PER TERRA – “Noi abbiamo i piedi ben piantati per terra. I complimenti ci fanno piacere, ma sappiamo che quando si parla di scudetto si tratta di una cosa mediatica. Giocare ogni tre giorni ti fa rientrare nel campionato. Noi vogliamo restare nella parte alta della classifica, il nostro obiettivo è rimanere dove siamo arrivati. La nostra gente è entusiasta e noi ci identifichiamo con loro. I numeri più importanti? Quelli relativi alle vittorie”.

MASIELLO E PALOMINO – “Sono in dubbio. L’allenamento di oggi sarà decisivo per le scelte di domani”.

OBIETTIVO – “L’obiettivo è da sempre quello della salvezza e non puoi toglierlo. Non vogliamo però accontentarci: vogliamo rimanere tra le prime sei o sette. Ad oggi vogliamo restare in Europa”.

ZAPATA – “Difficile che ci sia con il Cagliari. E’ comunque in via di guarigione, oggi si sta già allenando. Sugli infortuni muscolari bisogna però stare attenti”.

MURIEL – “Lui si esprime al meglio vicino alla porta. Ha grande capacità di controllo ed un’immediatezza di tiro, va usato dentro l’area, dove è è più difficile marcarlo. Nel ruolo di Ilicic fa più fatica”.