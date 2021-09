Atalanta, Gasperini: “A Salerno c’è grande entusiasmo ma dovremo isolarci”

La presentazione del match di domani a Salerno da parte del tecnico nerazzurro

Torna in campo l'Atalanta che deve riscattare la sconfitta del terzo turno di Serie A contro la Fiorentina al Gewiss Stadium. Mister Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani sul campo della Salernitana che arriva dopo il pareggio in Champions League. “Villarreal è stata la dimostrazione che la squadra sa stare bene in campo e propone cose positive e efficaci. È stata una partita molto impegnativa anche sotto il profilo nervoso, ma che ci può dare spinta e motivazioni anche per il campionato”. Dove i nerazzurri sono attesi ora da un mini-ciclo di tre giornate in poco più di una settimana. “Tre partite in otto giorni sono per noi un bel test per vedere cosa possiamo fare in campionato: Salernitana, Sassuolo e Inter sono tre gare difficili, a cominciare da quella di domani che sarà delicata. Dobbiamo continuare a proporci e a fare la nostra partita. Il campionato quest’anno è molto equilibrato. A Salerno c’è grande entusiasmo, con un pubblico che dà una spinta importante: noi dovremo isolarci dal contesto dello stadio e pensare a giocare e a fare possibilmente bene”.