Atalanta, Gasperini: “Abbiamo grande bisogno di fare punti. Ilicic è recuperato”

L’anticipo delle 12.30 di domenica 22 dicembre sarà Atalanta-Milan. Ecco le parole nella conferenza stampa della vigilia del tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini: “Ilicic è disponibile, si è ripreso e ha trascorso una buona settimana. Parliamo di una gara importante contro una grande del nostro campionato, perché nonostante le varie difficoltà rimane di assoluto valore. Siamo in una fase in cui abbiamo grande bisogno di fare punti, non avendo altri impegni. Abbiamo fatto un ottimo periodo, ma a Bologna non dovevamo assolutamente perdere. Ormai è andata, adesso è tempo di recuperare quello che abbiamo perso. È normale che ci saranno altre partite in ogni caso, anche se almeno non ci sarà più la fase a gironi. Avremo anche una fase ‘normale’ e i nostri impegni dipenderanno da quello che faremo in Coppa”.

E ancora: “A Bologna abbiamo creato tanto, è difficile anche commentare certi episodi. Ora c’è il Milan, pensiamo di affrontare una squadra forte. La Champions per noi ha generato entusiasmo, poi ci sono state molte assenze. Proveremo a recuperare tutti, perché così saremo tranquilli. La squadra è in buona condizione, abbiamo bisogno di riprendere una marcia più spedita”.

Su Gomez e Zapata: “Il Papu si è allenato bene, ha accusato una contusione forte. Non c’è stato tempo però di recuperarlo per il Bologna. Zapata ha iniziato da poco, sfrutterà questa sosta per ritornare, necessita di iniziare a muoversi. È stato fermo davvero tanto, tra una cosa e l’altra quasi tre mesi, e si è sentita la sua mancanza. Vorremmo che nel 2020 ci siano meno infortuni di questo tipo”.

Sugli ex di turno: “Tre giocatori ci hanno dato tantissimo nel primo mio anno a Bergamo: Kessié, Caldara e Conti appartengono al periodo in cui il ciclo è cominciato, sono contento specialmente che Conti, dopo tanti problemi, ora stia ritrovando continuità. Kessié è per me fortissimo, un Dio. E Caldara spero sia uscito dal tunnel”.