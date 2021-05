Atalanta, Gasperini: “Accesso per 3 anni di fila in Champions grande impresa”

Grande Atalanta anche al Ferraris contro il Genoa

Il commento ai microfoni di Sky del tecnico dell'Atalanta Gasperini dopo il successo contro il Genoa per 4-3: "Tre anni in Champions League di fila non mi sembrava una cosa realizzabile, è una grande impresa. In questa stagione la squadra ha saputo conquistare il pass con 90' di anticipo nonostante una grande concorrenza. Quella di quest'anno ha un sapore diverso rispetto alle due volte precedenti. Oggi contro il Genoa abbiamo fatto un grande primo tempo poi l'abbiamo riaperto l'incontro, ma merito anche degli avversari che ci hanno messo tanto. Fatto una partita a due facce e mercoledì in Coppa Italia dobbiamo non ripetere certi errori. Il trofeo potrebbe essere una ciliegina".