Atalanta, Gasperini: “Affrontare la candidata per lo scudetto ci dirà tanto”

Il match di domani è arduo per l’Atalanta che vince in campionato da quattro turni. La Dea sarà di scena sul terreno della capolista Inter e Gian Piero Gasperini, presenta così la gara. “È una partita che può dirci molto sulle nostre condizioni – ha detto l’allenatore dell’Atalanta in conferenza stampa -, affrontiamo una squadra che nelle ultime settimane ha cambiato marcia e che si trova meritatamente in testa alla classifica -riporta Sport.Sky.it-. L’Inter è sicuramente la candidata per vincere il campionato, ma mancano ancora 13 partite. Noi giocheremo solo per noi, non per fare favori o dare dispiacere ad altri. Giocheremo contro la prima in classifica e sarà una partita fondamentale per vedere come affrontiamo questo tipo di squadre. Chiaramente, se hai un buon atteggiamento a San Siro, poi puoi avere maggiore fiducia nelle altre gare. L’Inter è una squadra sempre difficile da incontrare, con loro si soffre e si corrono dei rischi. All’andata abbiamo pareggiato ed è stato un risultato giusto. Penso che ripeteremo la partita che abbiamo giocato a gennaio lo scorso anno e, se riusciremo a vincere, aumenteranno le nostre possibilità di continuare a fare bene. L’Inter ha sicuramente un grande attacco, ma non ci sono soltanto Lukaku e Lautaro. I nostri gol sono più distribuiti, loro invece hanno un punto di forza in chi concretizza le azioni. Se sapremo limitare questa loro capacità avremo più chance”. Capitolo infortunati Gasperini dà l’elenco: “Gli infortunati sono solo Hateboer e Sutalo. Chi giocherà in porta? O Gollini o Sportiello. Nelle ultime due uscite Marco ha fatto due buone partite, anche se non è stato molto impegnato. Ma sta attraversando un buon momento e quindi merita di avere la possibilità di giocare. Quando hai due buoni portieri puoi sfruttare i momenti, possono giocare a periodi alterni ed è una cosa che può diventare stimolante“.