Atalanta, Gasperini: “Aiuti importanti dalla panchina. Scudetto? Difficile…”

Il tecnico dei nerazzurri interviene ai microfoni di Sky Sport al termine del match

Il tecnico Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni di Sky Sport: "Chi entra nella maniera giusta può fare bene. E' un calcio diverso rispetto a quello di dicembre. La qualità della rosa è importante, ma non sempre chi gioca dall'inizio sarà titolare. A volte chi subentra può avere condizioni diverse. La panchina non è una penalizzazione e nemmeno la sostituzione. Sapevo che alcuni giocatori motivati, come Muriel, Pasalic e Pessina, possono fare bene. Dovremo fare i conti con tre partite difficili. Qualche punto l'abbiamo perso per strada, ma questo vale per tutti. Ultimamente alcune gare hanno preso pieghe particolari. Bisogna essere soddisfatti. Scudetto? La società mi sembra abbia dato indicazioni diverse. Cerchiamo di migliorare la squadra e stare nelle zone alte, ma c'è una differenza di budget importante".