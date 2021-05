Atalanta, Gasperini amareggiato: “Avremmo potuto fare bottino pieno”

Il tecnico dei nerazzurri analizza la prestazione della sua squadra

L' Atalanta alza bandiera bianca e consegna la vittoria del titolo all' Inter . I bergamaschi tornano da Reggio Emilia comunque con un punto importante in ottica Champions. Attualmente occupano la seconda posizione insieme a Milan con 69 punti, ma la lotta per la qualificazione alla massima competizione europea si prospetta davvero intensa fino alle ultime battute della Serie A.

Il tecnico Gian Piero Gasperini commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Questa partita era da vincere. L'Inter avrebbe comunque vinto il titolo. Oggi come a Roma c'era la possibilità di fare bottino pieno. Preferisco parlare delle prossime gare e non soffermarmi sull'arbitraggio. Secondo posto? Abbiamo giocato 50 minuti in inferiorità numerica, ma abbiamo segnato e siamo stati a lungo in vantaggio. Nel finale abbiamo provato a vincere. La partita è stata tutta complicata. Facciamo un punto, ma pensiamo alle prossime sfide".