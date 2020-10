Atalanta, Gasperini amaro: “Pagati troppi esperimenti, strano non creare occasioni”

Secondo k.o. consecutivo in campionato. L’Atalanta si interroga sui motivi della doppia battuta a vuoto. I nerazzurri incassano una nuova sconfitta contro la Sampdoria dopo aver perso sul campo del Napoli.

LE PAROLE DI GASPERINI

Il tecnico Gian Piero Gasperini commenta la sconfitta ai microfoni di Sky Sport: “Sono le partite dove un allenatore si sente responsabilità sul risultato. I ragazzi sotto tanti aspetti hanno fatto un’ottima gara. Alla prima situazione in cui la Samp è uscita fuori, ci ha fatto male. Oggi ho fatto alcuni esperimenti e abbiamo perso le distanze. E’ abbastanza inusuale non creare un’occasione in un tempo. E’ uno scotto da pagare quando si inseriscono tanti giocatori nuovi. Abbiamo trovato una squadra organizzata. Basta recuperare le situazioni. C’era la necessità di dover inserire più giocatori possibili. Per giocare su alti livelli, però, non si possono fare troppi esperimenti. Siamo partiti bene anche quest’anno. Servono passaggi importanti che un allenatore deve sviluppare. Sono sicuro comunque che faremo bene anche quest’anno nel girone di ritorno. Strada facendo, nei prossimi mesi, cresceranno un po’ tutti. Nell’andata a volte perdiamo opportunità e tempo”.