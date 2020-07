Atalanta, Gasperini ammette: “Gara ostica, bravi a reagire dopo l’1-0”

L’Atalanta non va oltre il pareggio contro il Milan. I nerazzurri restano comunque al secondo posto. Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza la gara della sua squadra.

LE PAROLE DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Il risultato è giusto, avremmo potuto vincere per le occasioni. Sono partite equilibrate, con un po’ di stanchezza. Non sono gare semplici da vincere. La squadra è stata brava a reagire dopo il gol ed è andata vicina a vincere la partita. Rigori? Erano importanti, ma ne abbiamo segnati parecchi. Bravo anche Donnarumma che ha chiuso la porta. Mi dispiace per Mbappé, spero non sia qualcosa di serio. Non vogliamo vincere grazie alle disgrazie altrui. Se ci sono giocatori di questo livello, fare risultato contro di loro sarebbe ancora meglio. Siamo migliorati in difesa, il Milan ci ha reso la vita difficile. Ilicic ci manca moltissimo. Fino a febbraio era il giocatore più determinante nel gioco d’attacco. E’ evidente che lui ci fa fare un salto di qualità importante. Purtroppo quest’anno siamo stati penalizzati tra il suo infortunio e quello di Zapata”.