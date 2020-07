Atalanta, Gasperini ammette: “Scudetto perso nel girone d’andata”

L’Atalanta si ferma contro l’Hellas Verona e saluta il treno scudetto. I nerazzurri ipotecano comunque la partecipazione alla prossima Champions League. Gian Piero Gasperini commenta la gara dei suoi uomini.

LE PAROLE DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini analizza la prestazione dei suoi uomini al termine della sfida contro il Verona ai microfoni di Sky Sport: “Non è un’occasione persa. Possiamo arrivare in Champions League. Ci manca un punto e non sappiamo se la Roma le vincerà tutte. Dobbiamo valutare questa gara contro una squadra che sta bene e aveva voglia di giocare contro di noi dopo una gara in cui si sono lamentati molto. Abbiamo giocato per la prima volta alle 17 quando fa molto caldo. C’è anche l’avversario da valutare. Nel primo tempo ci è mancata lucidità e freddezza. Nel secondo tempo siamo andati in vantaggio, ma loro hanno reagito. Potevamo reggere un po’ di più. Stiamo viaggiando a un ritmo da scudetto nel girone di ritorno, ma non è il nostro obiettivo. Per farcela dovrebbero succedere troppe cose… Dobbiamo avere qualche rammarico nel girone d’andata. Abbiamo sempre giocato allo stesso modo. Oggi ci è mancata un po’ di freschezza negli ultimi metri”.