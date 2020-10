Atalanta, Gasperini: “Avremmo dovuto chiudere prima la gara. Ilicic non al top”

L’Atalanta conquista tre punti preziosi rimettendosi in marcia dopo due sconfitte consecutive. Battuto il Crotone per 2-1. La Dea si porta a un solo punto di distacco dal Milan capolista.

LE PAROLE DI GASPERINI

Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza il successo della sua squadra sul campo del Crotone ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto costantemente la partita in attacco. Non abbiamo subito particolari situazioni, piuttosto non ci voleva il gol subito e non siamo stati capaci di chiudere la gara. Toloi ha preso una forte contusione. Valuteremo le prossime scelte. Vediamo chi saranno i giocatori disponibili contro il Liverpool. Oggi il risultato ci sta tutto. Abbiamo rischiato un po’ troppo lasciando aperto il risultato e sprecando tante opportunità. Muriel ha fatto due gol e ha avuto altre chace, mentre Ilicic era in difficoltà. Speravo potesse essere più utile. Gli manca velocità, la stessa che si era vista l’altra volta. Più importante sfida al Liverpool o all’Inter? Non faccio distinzioni. La Champions è più immediata e ha possibilità di recupero più limitate. Col Liverpool sarà una partita di grande valore. Sarà molto importante nell’immediato. Il fascino della Champions è straordinario. Il nostro grandissimo rammarico è giocare queste partite senza pubblico. Peccato non avere tifosi, a Bergamo i tifosi saranno persino sui tetti per vedere la partita (ride ndr.). Klopp ha mostrato il suo valore ovunque, anche al Dortmund. Le sue squadre hanno fatto risultati importanti giocando anche molto bene”.