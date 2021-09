Atalanta, Gasperini: “Bene col Sassuolo ma siamo troppo apprensivi”

L'analisi del tecnico nerazzurro dopo il 2-1 al Sassuolo

Bella partita dell'Atalanta che ha battuto il Sassuolo al Gewiss Stadium. Il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini commenta il 2-1 ai neroverdi: "Giocato nel primo tempo meglio quando il 2-1 ci andava pure stretto, loro molto bravi nel secondo ma alla fine credo sia un giusto risultato. Per essere più competitivi dobbiamo migliorare tecnicamente, in questo momento siamo un po' troppo apprensivi, sbagliamo facili appoggi e questo non ci consente di avere continuità nelle prestazioni".