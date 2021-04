Atalanta, Gasperini: “Bravi in entrambe le fasi. Volevo energie per 90 minuti”

Le parole del tecnico dei nerazzurri al termine del match

L' Atalanta batte la Juventus all'ultimo respiro e fa un passo importante nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. I nerazzurri scavalcano proprio i campioni d'Italia in carica e si portano in terza posizione.

Il tecnico Gian Piero Gasperini commenta la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "In questo momento abbiamo assenze pesanti come Romero. Volevamo giocarci la partita per tutti i 90 minuti. Quando si arriva nei minuti finali, le energie vengono meno. Se si è in gara, le partite si decidono con gli episodi. Per gli attaccanti era difficile oggi. Cercavamo compattezza per difendere bene. Se si lasciano spazi, la Juventus ha gente con grande gamba. Avremmo dovuto essere bravi in entrambe le fasi. Abbiamo fatto partite in inferiorità numerica riuscendo a vincere. Però è una fase che facciamo molto bene. Qualche occasione in più l'abbiamo avuta noi. Il cambio di modulo dipende dai giocatori che ho a disposizione".