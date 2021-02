Atalanta, Gasperini: “Campionato equilibrato, tante squadre hanno perso punti”

L’Atalanta si impone in trasferta contro la Sampdoria. Un successo arrivato grazie a un secondo tempo maiuscolo, dopo una prima parte di gara non semplice. I nerazzurri si avvicinano prepotentemente alla zona Champions in attesa del match tra Roma e Milan.

LE PAROLE DI GASPERINI

Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza ai microfoni di Dazn la prestazione della sua squadra: “C’è da tenere in conto anche l’avversario, non era una partita assolutamente facile. Nella prima parte del match, abbiamo sofferto maggiormente creando però qualche opportunità. Poi siamo cresciuti come livello di gioco e poi, trovato il gol, nel secondo tempo abbiamo giocato bene. Era in funzione dello schieramento degli avversari, poi siamo tornati a una situazione normale ma questo fa parte degli accorgimenti che adottiamo in base all’avversario. Abbiamo visto che il nostro campionato è molto equilibrato, quando incontri squadre di questa fascia le partite sono difficili per tutti, non solo per noi. Non siamo riusciti a vincere alcune partite con questo tipo di squadre ma siamo in buona compagnia. Oggi abbiamo condotto bene la gara, non si può avere sempre la supremazia nei 90 minuti ma abbiamo fatto un’ottima gara e il risultato è giusto. Gosens è straordinario nella capacità di trovare la porta e sapersi smarcare, oltre alla tecnica di concludere in porta. Maehle aveva segnato il suo primo gol ma è stato annullato, anche lui in poco tempo ha già una buona personalità”.