Atalanta, Gasperini: “Champions? Gli altri non ci raggiungono se…”

Gasperini ha presentato la sfida contro il Sassuolo in conferenza stampa

Redazione ITASportPress

68 punti in classifica e un secondo posto da difendere. L’Atalanta è determinata a centrale l’obiettivo Champions League nelle ultime giornate di campionato, per farlo dovrà battere il Sassuolo, a tre unti dalla Roma. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa: “Sicuramente il secondo posto è un bel traguardo. Sappiamo benissimo che è tutto molto effimero, tutto molto ravvicinato, per difendere questa posizione dobbiamo fare partite di grande spessore”.

DUE PUNTI DI VANTAGGIO – “Psicologicamente abbiamo vissuto una bella settimana, ma sappiamo che può cambiare tutto nel giro di una partita. Se noi non sbagliamo, gli altri non riescono a raggiungerci”.

SASSUOLO – “Impegno più duro? Difficile dirlo, tutte le partite sono difficili. Sicuramente incontriamo una squadra che sta facendo grandi prestazioni. Al momento siamo concentrati su questa sfida, è un ostacolo difficile”.

MOTIVAZIONI DEL SASSULO - “Essere a tre punti dalla Roma per loro sarà una bella spinta. Il fatto di avere una tradizione negativa con noi può alimentare un sentimento di rivalsa. Questo dato è dovuto al fatto che riusciamo a creare difficoltà al Sassuolo, come vogliamo fare domenica”.

ANCORA SUL SASSUOLO - “Mi aspetto il Sassuolo degli ultimi tempi, una squadra che gioca a calcio e che sia preparata, con la voglia di raggiungere dei risultati. Anche noi siamo in un buon momento e abbiamo le nostre convinzioni”.

SULLA CHAMPIONS - “Dobbiamo avere pazienza, non possiamo avere frenesia di arrivare al risultato. Ci sono ancora tante partite, per questo dobbiamo pensare alle difficoltà che ci presenterà la gara. Andremo fiduciosi a misurarci, la partita sarà importante per tutte e due le squadre”.

CALCOLI - “79 punti per la Champions? I calcoli è giusto che vengono fatti dagli altri, ma le tabelle vanno rispettate attraverso le partite in campo, che vengono giocate una per volta”

ROSA AL COMPLETO – “È una bella soddisfazione, tutti stanno bene. Speriamo di arrivare così fino all’ultima giornata”.