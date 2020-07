Atalanta, Gasperini: “Mancano 2 punti al nostro obiettivo. Verona? Rivelazione…”

Vigilia di campionato per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che domani alle 17.15 affronterà il Verona di Ivan Juric (squalificato). Il tecnico della Dea ha presentato l’importante sfida della 34^ giornata nel consueto appuntamento in conferenza stampa.

Gasperini: “Mancano 2 punti per la Champions”

“Mancano due punti per la qualificazione matematica in Champions League”, ha esordito Gasperini sul finale di stagione. “Andare oltre la qualificazione? Quando c’è un obiettivo poi se ne aggiunge un altro. Mancano cinque giornate e i calendari sono difficili per tutti. Può essere una bella lotta, anche per poter tenere alte le motivazioni per prepararci al meglio per la Champions”.

Sulla squadra e il momento dei calciatori: “Hanno giocato tutti i componenti della rosa? È una bella soddisfazione, tutti quanti hanno giocato bene e questo mi ha permesso di fare delle rotazioni. Certi giocatori hanno recuperato dal punto di vista fisico, giocare ogni tre giorni alla lunga può essere faticoso”. E sui singoli: “Muriel sta bene, si è allenato. Può essere disponibile, in questo momento ci siamo tutti a parte Ilicic, lo stiamo cercando di recuperare al meglio anche dal punto di vista fisico”.

Sul Verona, invece: “L’Hellas era in corsa per il settimo posto, direi meritatamente per ciò che stava esprimendo. Credo sia la squadra rivelazione soprattutto per il tipo di gioco che ha sviluppato e il modo in cui è scesa in campo in tutte le sfide. Per noi domani sarà una gara difficile, ma sarà un ottimo test per riuscire a giocare una gara su delle intensità che non sempre si trovano in questo periodo”. “Il Verona coma la mia Atalanta? Juric è stato un mio giocatore, ma anche un mio collaboratore. Abbiamo speso una vita insieme e condiviso tanto da Crotone a Genoa. Adesso ha raggiunto dei livelli alti, ha vinto un campionato storico a Crotone. Si sta ripetendo anche quest’anno, ha avuto un buco a Genoa, ma lì non era semplice. Mi dispiace per la sua squalifica, ci faremo una bella foto”.

