Atalanta, Gasperini: “Ci siamo confrontati col miglior calcio d’Europa…”

Termina con una bella prova ma con un ko la settimana di amichevoli in terra inglese dell’Atalanta. Contro il Leicester è 2-1 ma ottime sensazioni da parte dell’ambiente nerazzurro.

A commentare la tournée inglese è stato il mister Gian Piero Gasperini ai microfoni del canale ufficiale del club.

BILANCIO – Fa subito un’analisi sulle tre gare giocate in sette giorni il tecnico della Dea: “Abbiamo fatto una buona tournée. Ci siamo confrontati con il calcio inglese che in questo momento è il migliore d’Europa. Il calcio inglese inizia tra pochi giorni, ma non credo ci siano stati problemi di condizione. Per noi è stato utile confrontarci con la mentalità di queste squadre che stanno dominando il calcio europeo. Sono state amichevoli diverse da quelle che avremmo potuto disputare in Italia”.

VERSO LA SERIE A – “Questa settimana abbiamo variato la preparazione per giocare queste partite. Rientriamo a Bergamo adesso e giocheremo sabato contro il Getafe, poi avremo un buco fino ad inizio campionato. Inizieranno tutti il campionato ma comunque saranno tre settimane di preparazione per arrivare bene al campionato”, ha concluso Gasperini.