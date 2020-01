Atalanta, Gasperini: “Con il Parma uno slalom. Il mercato? Zapata il nostro acquisto più importante”

Vigilia di campionato per l’Atalanta, che domani, alle 15, ospiterà sul proprio campo il Parma. Queste le parole del tecnico Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa della vigilia.

PARMA – “Incontreremo una squadra che ha fatto molto bene, mentre noi, prima della sosta, abbiamo ottenuto un grande risultato con il Milan. Adesso dobbiamo adare continuità in queste ultime due partite del girone di andata. Fin qui abbiamo fatto bene, ma a volte abbiamo sprecato delle opportunità. Credo che possiamo fare ancora meglio di quanto fatto nei primi mesi: abbiamo potenzialità per ripeterci. Il Parma sarà uno slalom, dovremo dribblare le difficoltà. Sono in emergenza in attacco, ma sono stati bravi a sopperire. Loro sono una squadra difficile da superare, ma noi vogliamo ripartire con convinzione. Nel girone di ritorno in casa dovremo fare meglio di quanto fatto in quello di andata. Abbiamo una buona classifica: abbiamo fatto qualche impresa, mentre altre volte abbiamo sprecato. Non abbiamo fatto il massimo”.

KULUSEVSKI – “E’ un grande profilo, diventerà un giocatore molto importante per la Juventus. Il valore di questi ragazzi si moltiplica quando vai bene, mentre si abbassa di un terzo quando sei dodicesimo/tredicesimo. Diventa fondamentale avere la squadra in alto. Per non è una cosa impossibile, visto che abbiamo una buona base”.

MERCATO – “A gennaio tutti cercheranno di rinforzarsi, il girone di ritorno è sempre più difficile. Il nostro acquisto più importante sarà il ritorno di Zapata: il suo rientro ci dà una spinta in più. Sul mercato non abbiamo esigenze particolari, la squadra è a posto, poi vedremo se ci saranno delle opportunità”.

OBIETTIVO – “Noi vogliamo entrare in Europa, anche se sappiamo che non sarà facile. Il Napoli è dietro di noi e può rientrare, ci sono poi altre grandi squadre come Milan, Torino, Parma e Cagliari. Sarà un campionato difficilissimo per i primi sei/sette posti”.