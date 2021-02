Atalanta, Gasperini: “Con il Real non potevamo fare di più. Ilicic deve allenarsi bene”

L’allenatore dell’Atalanta Gianpiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Sampdoria di Ranieri, tornando prima sulla gara con il Real: “Mercoledì abbiamo fatto una partita quasi esclusivamente difensiva dopo essere rimasti in dieci uomini. Le azioni create da noi non sono state molte, è stato un modo comunque efficace di difendersi. Non abbiamo concesso molto al Real Madrid, speravamo di portare a casa lo 0-0. Era difficile fare meglio in quelle condizioni. Domani la gara con la Samp è importante per il campionato, inutile pensare alla gara col Real. Domani c’è la Samp, poi il Crotone. Successivamente il calendario finalmente si allungherà un po’, non ci sarà questa compressione di partite e avremo modo di rifiatare e recuperare un po’ di giocatori acciaccati”. Poi il capitolo Ilicic: “Probabilmente non lo farò giocare più in quelle condizioni, da lui mi aspetto un certo rendimento, dovrò vederlo molto bene in allenamento. Deve riuscire ad allenarsi con buona condizione per poter rientrare in squadra e dare il suo contributo”.

Atalanta, Gasperini: “Gara rovinata da un episodio. Abbiamo un solo risultato per passare”