Atalanta, Gasperini: “Con la Roma non dobbiamo avere pensieri natalizi…”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini ha presentato la difficile sfida di domani contro la Roma di Mourinho

SQUADRA - Sugli uomini disponibili per domani: "Stanno tutti bene a parte Gosens, che speriamo di recuperare presto. Ci sono sempre situazioni che possiamo migliorare, ma la squadra si è compattata molto dopo l’emergenze. Abbiamo una bella mentalità, quando vinci partite come col Verona, l'autostima cresce". Su Muriel: “Era partito bene, poi si è infortunato e si è bloccato. Ora già da qualche settimana è tornato quello dell'anno scorso. Ovviamente per noi è un giocatore fondamentale, assieme agli altri attaccanti. Quando siamo tornati a segnare tanto abbiamo iniziato a vincere le partite".

ROMA - Sulla partita di domani: “Affrontiamo una bella squadra guidata da un grande allenatore. Sono convinto che possa alzare il livello della Roma. Noi dobbiamo migliorare il nostro rendimento in casa, ci vuole una serie di vittorie importanti per alzare la quota punti. Contro la Roma sarà una sfida di valore e dobbiamo arrivarci molto concentrati. Non dobbiamo avere pensieri natalizi. È un momento importante, in tre giorni chiudiamo il girone di andata e bisogna farlo al meglio delle nostre possibilità".